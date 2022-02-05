"Это наш город": Собянин премирует медработников за прием пациентов с ОРВИ и COVID-19

Работников поликлиник, которые принимают пациентов с ОРВИ и коронавирусом выдадут премию. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что на поощрение медиков в столице выделят около 1,5 миллиарда рублей.

Дополнительную премию получат врачи, медсестры и администраторы, работающие в отделениях для больных с симптомами ОРВИ. Также премию получат в телемедицинской службе и службе выездов на дом всех городских поликлиник. Другую часть средств потратят на транспортные услуги и покупку расходных материалов.