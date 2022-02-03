"Это наш город": поставить автомобиль на учет теперь можно в 7 центрах госуслуг в Москве

Зарегистрировать транспортное средство теперь можно в семи столичных офисах "Мои документы". Сотрудники ГИБДД принимают в центре госуслуг Красносельского района. Раньше документы оформляли только во флагманских офисах в ЦАО, САО, ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЮВАО.

Специалисты зарегистрируют автомобиль, внесут изменения в регистрационные данные, а также снимут транспортное средство с учета. Площадки осмотра автомобилей находятся в шаговой доступности от офисов.

В центре госуслуг Красносельского района такая площадка расположена на открытом пространстве и не имеет ограничений по высоте.