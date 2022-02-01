"Это наш город": в Москве стартовала вакцинация подростков от COVID-19

Бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19 началась в столичных медицинских учреждениях. Об этом сообщили в Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Сделать прививку подростки от 12 до 17 лет могут в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник. Записаться на вакцинацию можно онлайн или по телефону любой выбранной поликлиники.

У тех, кто прикреплен к поликлинике, есть возможность осуществить запись на порталах mos.ru, emias.info, а также с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Записаться нужно только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически. За день до приема поступит СМС-сообщение с напоминанием (число, время и адрес медорганизации).

Подростку нужно предъявить медикам свидетельство о рождении или паспорт, а также московский полис ОМC. Для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru понадобится СНИЛС.

Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.