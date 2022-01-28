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11:50

"Это наш город": в наземном транспорте столицы можно активировать карту "Тройка"

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У валидаторов в наземном транспорте Москвы появилась новая функция. Пассажиры с их помощью могут активировать баланс на карте "Тройка". Раньше эта функция была доступна только на станциях метро. Теперь горожане смогут получить ее на любом маршруте.

После пополнения баланса через мобильные приложения пассажиру достаточно приложить "Тройку" к считывающему устройству и нажать на специальную кнопку справа от валидатора. Необходимо дождаться на экране появления надписи об активации удаленного пополнения.

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