"Это наш город": сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались 23 млн раз за три года

За три года с момента запуска приложения "Моя Москва" горожане воспользовались его сервисами больше 23 миллионов раз. При этом за последние два года его востребованность выросла более чем в пять раз

Сейчас сервис стал еще удобнее, его дополнили возможностью оплаты несколько счетов одновременно. Также в специальном разделе можно посмотреть всю историю платежей. Среди самых популярных услуг приложения – возможность записаться ко врачу, передать показания счетчиков и оплатить счета за коммунальные услуги.