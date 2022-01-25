"Это наш город": в Москве запустили электронный проект "Город заданий"

В Москве запустили новый электронный проект "Город заданий". Благодаря ему жители смогут еще активнее участвовать в жизни столицы.

С помощью специальной платформы пользователи будут выполнять задания, которые направлены на улучшение городской среды. Это, например, сдача на утилизацию новогодних елок, работа с системой городского видеонаблюдения, фотосъемка различных объектов на территории Москвы, проведение опросов в парке.

За успешные выполненные задания горожане будут получать баллы, которые можно потратить в магазине поощрений "Активного гражданина".