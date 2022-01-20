"Это наш город": 70% пассажиров метро перестали покупать билеты в кассах

70% пассажиров московского метро не покупают билеты в кассах. Горожане выбирают другие сервисы для оплаты, которых сейчас более 10.

Все они помогают пассажирам экономить время и разгружают билетные кассы. Одно из последних нововведений – виртуальная карта "Тройка". Электронный проездной можно сохранить в смартфоне и оплачивать проезд в одно касание. По такому же бесконтактному принципу работает и оплата банковской картой.

Кроме того, с октября на всех станциях московского метро заработал сервис Face Pay – это оплата проезда при помощи системы распознавания лица.