"Это наш город": в Москве планируют достроить девять станций БКЛ в 2022 году

В Москве в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Специалистам предстоит сдать девять станций, среди которых "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Пассажиры смогут делать пересадку с этих станций на Люблинско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, МЦД-2, Рижский вокзал и наземный транспорт.

Кроме того, БКЛ пройдет по участку бывшей Каховской линии, которую закрыли на реконструкцию в 2019 году. Станция "Каховская" уже открыта, а станции "Каширская" и "Варшавская" предстоит открыть.