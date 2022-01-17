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Культура

09:05

"Это наш город": ресторан "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют

город культура видео

Здание исторического ресторана "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют. Проект работ утвержден департаментом культурного наследия столицы.

Основное внимание специалисты уделят главному фасаду. Они отреставрируют и воссоздадут историческую отделку стен, окон и дверей. На втором ярусе демонтируют поздние квадратные кирпичные колонны и деревянный навес. На месте колонн будут воссозданы торшеры. На втором ярусе сделают навесы, пропускающие свет.

Также в порядок приведут лестницы, укрепят кирпичную кладку, сделают гидроизоляцию и восстановят пол в технике терраццо. Помещениям вернут исторический облик.

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