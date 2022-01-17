"Это наш город": ресторан "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют

Здание исторического ресторана "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют. Проект работ утвержден департаментом культурного наследия столицы.

Основное внимание специалисты уделят главному фасаду. Они отреставрируют и воссоздадут историческую отделку стен, окон и дверей. На втором ярусе демонтируют поздние квадратные кирпичные колонны и деревянный навес. На месте колонн будут воссозданы торшеры. На втором ярусе сделают навесы, пропускающие свет.

Также в порядок приведут лестницы, укрепят кирпичную кладку, сделают гидроизоляцию и восстановят пол в технике терраццо. Помещениям вернут исторический облик.