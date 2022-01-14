"Это наш город": цифровой сервис помог врачам оценить состояние более 200 тыс пациентов

В Москве цифровой сервис помог врачам оценить состояние более 200 тыс пациентов с COVID-19. Одним из таких цифровых помощников стал сервис "Ньюс2", интегрированный с единой цифровой платформой здравоохранения (ЕМИАС).

Цифровой сервис "Ньюс2" позволяет медикам выявлять возможные риски клинического ухудшения состояния больного, а также отслеживать эффективность терапии.

Наиболее часто "Ньюс2" использовали специалисты в больнице в Коммунарке, в резервных госпиталях в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в перепрофилированном автомобильном торговом центре "Москва".