"Это наш город": столичные музеи изменили дни бесплатного посещения

Четыре музея в рамках проекта "Московская музейная неделя" изменили расписание бесплатного посещения. Так, в Музее современного искусства день бесплатного посещения перенесен со вторника на воскресенье, в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино" – со вторника на среду.

Дом-музей Марины Цветаевой и Музей космонавтики будут принимать гостей теперь не по воскресеньям, а четвергам.

Кроме того, новым участником акции стал Музей истории района Внуково, расположенный в культурном центре этого района.