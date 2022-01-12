"Это наш город": центр "Моя карьера" пригласил на занятия по эффективному трудоустройству

К началу 2022 года центр занятости "Моя карьера" подготовил для москвичей тренинги и обучающие программы, которые помогут быстро трудоустроиться или получить дополнительные знания в области предпринимательства.

В частности, 17 января стартует онлайн-марафон "Хочу работать". Он состоит из девяти тематических модулей и будет полезен горожанам, которые давно находятся в поиске работы и испытывают чувство неуверенности в своих силах. Для участия в марафоне нужна регистрация.

В центре "Моя карьера" все услуги оказывают бесплатно. Очные мероприятия доступны при наличии паспорта, QR-кода или прививочного сертификата.