"Москва и мир": погода в столице и "Омикрон"

В Москву пришло похолодание – в ближайшие два дня в городе будет до минус 15–17 градусов. И такая погода ожидается во всей центральной России. Северный ветер пригнал в регион холодные воздушные массы. Температурный фон сейчас на 5–7 градусов ниже климатической нормы. При этом в пятницу все резко поменяется.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце рабочей недели потеплеет и столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Одновременно произойдет резкое понижение атмосферного давления. Показания барометров обрушатся на самое барическое дно – с 757 миллиметров ртутного столба до 720. Такое аномальное падение может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, предупреждают медики.

Что касается осадков, то в ближайшее время их не ожидается. Снежные облака временно покинули регион, поэтому высота сугробов стабилизируется. Сейчас в Москве это около 35 сантиметров, что на 10 сантиметров выше нормы.

Каждый второй европеец будет инфицирован "Омикроном" в ближайшие 6–8 недель. Таковы прогнозы Всемирной организации здравоохранения. Сейчас новый штамм доминирует в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии. Новый мировой рекорд поставил коронавирус в США. За сутки в стране выявлен 1,13 миллиона заболевших. 31 декабря эта цифра была вдвое меньше. Достигло максимума – более 132 тысяч за день – число госпитализированных с ковидом. Причем эксперты говорят, что эта статистика не до конца отражает глубину проблемы. Не все штаты успели опубликовать данные по заболеваемости за минувшие сутки, к тому же многие американцы делают тесты на коронавирус дома и не сообщают результаты медикам.

"Омикрон" продолжает наступление и на Австралию. Из-за стремительного распространения нового штамма местные магазины ограничили продажу ряда товаров. Одному человеку теперь разрешается приобрести, только 1 упаковку туалетной бумаги, 2 упаковки окорочков, пару пачек свиного фарша и сосисок. Аналогичная ситуация с рядом лекарственных препаратов и экспресс-тестами. Как ожидается, штамм "Омикрон" вскоре вытеснит "Дельту" в России.

Более 17,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за последние сутки. Это максимум со 2 января. По словам специалистов, рост может быть связан с "Омикроном". Новый штамм стал главной темой заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам премьера-министра Михаила Мишустина, в некоторых странах ситуация ухудшается стремительно. России нужно учитывать этот факт и сохранять необходимые меры. Что касается столицы, то в Москве "Омикрон" тоже начал распространяться.

Сергей Собянин также отметил, что праздничные дни в столице в целом прошли спокойно, все службы работали в штатном режиме. Госпитализировали в среднем 600–750 пациентов в сутки.