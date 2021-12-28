"Это наш город": в проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование

На портале "Активный гражданин" стартует вторая волна голосований, по итогам которой будет сформирована программа благоустройства на 2022 год. В ноябре – начале декабря прошла первая волна голосований по проектам благоустройства улиц и парков, которые власти собираются реализовать в следующем году. В каждом голосовании приняли участие порядка 175 тысяч человек.

Одним из самых важных проектов следующего года стало благоустройство Басманного и Красносельского районов.

Во дворах планируется обновить детские и спортивные площадки. На придомовых территориях высадят много зелени. Существующий асфальт на тротуарах заменят на экологически чистое и безопасное мощение.