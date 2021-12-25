"Это наш город": в столице после реконструкции открылась станция Матвеевская

В столице после реконструкции открылась станция Матвеевская. Она войдет в состав будущего МЦД-4.

Там построили современный городской вокзал, который оснащен тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями.

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