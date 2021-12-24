"Это наш город": открытие 50–60 новых станций метро планируется в Москве в ближайшие годы

В Москве в ближайшие годы планируют открыть 50–60 новых станций метро и три новые линии. Уточняется, что это Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая ветки, сообщил Сергей Собянин.

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