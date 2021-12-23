"Это наш город": ВДНХ подготовила зимние экскурсионные программы

Для гостей ВДНХ подготовили новые экскурсионные программы. В частности, с 25 декабря по 31 января можно попасть на прогулки, посвященные новогодним традициям главной выставки страны. Также с 25 декабря стартует экскурсия "ВДНХ особого назначения". Она познакомит с историей ВДНХ и автомобилями первых лиц государства. Проводиться она будет на постоянной основе.
Еще одна экскурсия получила название "Новогодние традиции выставки". Основная часть маршрута проходит по празднично украшенной Главной аллее ВДНХ. Участникам экскурсии расскажут, как в разные годы встречали главный зимний праздник, где раньше находилась резиденция Деда Мороза и какие фестивали проходили на территории выставки.
В рамках еще одной прогулки можно будет посетить Музей гаража особого назначения ФСО России.
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