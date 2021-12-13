"Это наш город": сеть "Москино" покажет фильмы с участием Юрия Никулина

С 14 по 21 декабря сеть кинотеатров "Москино" покажет фильмы с участием народного артиста СССР Юрия Никулина по случаю 100-летия со дня его рождения.

Посещение бесплатно, однако заранее необходимо зарегистрироваться на сайте сети.