"Это наш город": в Москве завершился сезон аренды велосипедов и самокатов

В Москве до весны закрылись все станции аренды велосипедов и самокатов. В 2021 году велосипеды брали в аренду около 5 миллионов раз, а самокаты – более 8 миллионов раз.

Пунктов проката в этом сезоне стало больше, они появились в том числе за МКАД.