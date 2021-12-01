"Это наш город": тематический поезд "Путешествие по России" запустили в столичном метро

На Сокольнической линии метро начал курсировать тематический поезд, посвященный российским регионам. В нем 10 вагонов, все они украшены фантастическими пейзажами.

Кроме того, в вагонах поезда можно найти информацию о туристических маршрутах 20 российских регионов – от Адыгеи до Пермского края. В каждом вагоне есть QR-коды, перейдя по которым пассажиры смогут попасть на специально разработанный сайт. Потенциальных туристов ждет подробная инструкция будущего путешествия.

Тематический поезд стал совместным проектом Ростуризма и столичного департамента транспорта.