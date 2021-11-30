"Это наш город": в портфолио школьника теперь можно добавить информацию о посещении музея

В портфолио школьника теперь можно добавить информацию о посещении музея или театра. Речь идет о сервисе, который заработал в мобильном приложении "Дневник МЭШ".

Там отображается информация о достижениях ребенка в учебе, спорте и науке. Новую опцию нужно искать в разделе "Культура". Школьники могут отметиться в музеях или театрах, и это отобразится в портфолио. Кроме того, туда можно загрузить электронные копии полученных сертификатов, грамот и дипломов, а также результаты участия в конкурсах и соревнованиях.

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