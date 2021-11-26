"Это наш город": реверсивное движение поездов запустят на МЦД-1 до конца года

Реверсивное движение поездов на участке первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) от станции Белорусская до станции Савеловская планируют запустить до конца текущего года.

"Это необходимо для проведения масштабной реконструкции узкого ж/д участка Беговая – Савеловская. В настоящее время правительство Москвы и ОАО "РЖД" прорабатывают сроки реверса. Задача – провести работы в максимально сжатые сроки", – отметили в Дептрансе столицы.

За время действия реверса планируется построить еще два дополнительных главных пути, провести комплексное развитие инфраструктуры и возвести 3,8 километра шумозащитных экранов.

