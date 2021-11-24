"Это наш город": около 20 тыс столичных медиков прошли психологические тренинги

Около 20 тысяч столичных медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги. В программу вошли свыше 150 городских медицинских организаций, включая больницы и поликлиники.

Замруководителя Депздрава Елена Ефремова рассказала, что в столице программа поддержки врачей работает с осени прошлого года. Специалисты помогают медикам преодолевать трудности, связанные с психологическим напряжением, которое возникло в период пандемии коронавируса.

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