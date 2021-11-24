"Это наш город": на Волоколамском шоссе открылся мост через Сходню

Сергей Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню, возведенному в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.

По его словам, старый мост морально и физически устарел и не позволял пропускать большой поток машин, сам по себе мост был аварийным. При возведении нового моста увеличилось количество полос движения до пяти в каждом направлении.

Длина моста составляет 150 метров. По мнению Собянина, в целом это улучшит движение и уменьшит проблемы с заторами. Помимо нового моста, открыто порядка 1,5 километра дорог: основной ход и дублеры Волоколамского шоссе.

