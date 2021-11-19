"Это наш город": почта Деда Мороза заработала в парках Москвы

Почта Деда Мороза заработала в 39 столичных парках, подведомственных департаменту культуры. Отправить письмо волшебнику все желающие смогут по 21 января включительно.

Специальные почтовые ящики установлены в наиболее популярных прогулочных местах парков.

Для отправления письма необходимо указать на конверте свое имя и обратный адрес с почтовым индексом, а также имя получателя – Деда Мороза. В послании можно не только поделиться своими желаниями и планами, но и вложить в конверт рисунок или новогоднюю открытку с поздравлением или стихами.