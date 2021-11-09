"Это наш город": москвичи смогут прокомментировать проекты благоустройства парков

10:45
Жители столицы в следующем году смогут прокомментировать проекты благоустройства городских парков и районов на платформе "Активный гражданин". Особое внимание будет уделено паркам "Яуза" и "Покровское-Стрешнево".
В частности, в "Яузе" будут созданы велосипедные и беговые маршруты, в пойме появится экотропа, на реке – дополнительные мостики и удобные деревянные пирсы. Кроме того, в парке будет обустроена общественная площадь с амфитеатром и кафетерием.
Северная часть "Покровского-Стрешнева" получит эколого-просветительский профиль и будет рассчитана на более интенсивное посещение. В то же время она останется природной зоной, а ее главными точками притяжения станут родник "Царевна-Лебедь", пойма реки Химки и Елизаветинский овраг.
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