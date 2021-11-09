"Это наш город": более 8 тыс деревьев высадят на одной из вылетных магистралей Москвы

В районе вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики до Липецкой улицы до конца этого года высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников.

Там высадят растения, устойчивые к морозам и ветру, поскольку на таких дорогах отмечается повышенная интенсивность движения. Всего на участке от Больших Каменщиков до станции метро "Коломенская" планируется посадить более 2,8 тысячи кустарников и 177 деревьев, еще 5 тысяч кустарников и 80 деревьев высадят на участке от Пролетарского проспекта до Липецкой улицы.

Кроме того, озеленение затронет сквер у храма Сорока Севастийских Мучеников в районе Новоспасского проезда. Там высадят 11 декоративных яблонь, 21 остролистный клен, 29 туй и более 300 кустов кизильника.