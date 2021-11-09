"Это наш город": в ТиНАО завершилось строительство школы на 1 тыс учеников

Современную школу на одну тысячу учеников построили в Московском в ТиНАО.

В здании обустроены современные классы, спортивные залы, медицинский блок, кабинет психолога, конференц-зал и помещения для различных кружков. В частности, дети смогут заниматься живописью, шахматами, робототехникой, компьютерными дисциплинами, а также кино- и фотоискусством.

Кроме того, на территории школы была сформирована физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, площадками для волейбола, баскетбола, прыжков, метания мяча и беговой дорожкой. Также для учеников создана учебно-опытная зона.