"Это наш город": на Киевском направлении МЖД заработал пригородный вокзал Кокошкино

На Киевском направлении МЖД заработал пригородный вокзал Кокошкино. Капитальная реконструкция объекта продолжалась два года. В будущем он войдет в состав МЦД-4.

В ходе реконструкции был построен вокзал площадью 4 800 квадратных метров. Внутри обустроили терминал с двумя кассами, систему навигации, установили турникеты. На двух платформах организовали скамейки, стойки SOS и автоматы по продаже билетов.

Новый вокзал должен улучшить комфорт поездок примерно 20 тысяч жителей поселка Кокошкино и ближайших СНТ. В 2022 году власти планируют благоустроить территорию вблизи станции.