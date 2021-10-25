"Это наш город": оздоровительный комплекс в "Лужниках" планируют достроить в 2023 году

В столичных "Лужниках" продолжается возведение оздоровительного комплекса, его планируют достроить в 2023 году.

Комплекс внешне будет похож на пагоду. Под крышами-парусами планируется установить охлаждающую ванну, в которой спортсмены будут восстанавливаться после тренировок и соревнований, а также парильную, комнаты для массажа и фитопункт.

Согласно планам, в другой части здания разместят обеденный зал, комнаты психологической разгрузки, переговорные, архив, служебные и административные помещения. Общая площадь комплекса превысит 3,5 тысячи квадратных метров.