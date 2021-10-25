"Это наш город": 49 столичных стационаров подключили к ЕМИАС

К Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили уже 49 столичных стационаров.

Так, только за последние полтора месяца к системе подключили шесть медучреждений. В их числе – ГКБ № 13 и № 52, больница № 64 имени Виноградова, детская больница имени Филатова, Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, психиатрическая больница № 1 имени Алексеева.

Доступ к электронным медицинским картам пациентов, который дает подключение к ЕМИАС, позволяет медработникам обеспечить преемственность лечения, отслеживать его эффективность. Сами же москвичи благодаря этому могут посмотреть в личном кабинете результаты всех анализов, узнать свой диагноз. Им также не потребуется носить с собой бумажный документ, поскольку он всегда доступен онлайн.