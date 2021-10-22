"Это наш город": все столичные фонтаны подготовили к зиме

В Москве завершилась консервация фонтанов перед наступлением зимы. Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки.

На некоторых фонтанах были проведены особые работы. Например, "Репинский" и "Пушкинский" фонтаны закрыли защитными металлическими экранами, фонтан в парке "Царицыно" укрыли надувным куполом, а плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду и вовсе полностью разобрали.