"Это наш город": в Москве разыграют квартиры среди вакцинированных

С этой недели в Москве начнутся еженедельные розыгрыши квартир среди вакцинированных граждан.

Для участия в акции "Вакцина – ТВОЙ ключ к здоровью!" москвичам старше 18 лет с полисом ОМС необходимо привиться первым компонентом вакцины или пройти ревакцинацию с 18 октября по 21 ноября и дать согласие на участие в розыгрыше в пункте вакцинации.

В первом розыгрыше, который состоится 27 октября на телеканале Москва 24, примут участие граждане, прошедшие вакцинацию с 18 по 24 октября. Каждую среду будут разыгрывать две квартиры.

Ранее Собянин заявил, что практика лотерей после вакцинации показала хорошие результаты. По его словам, столичные власти рассматривают подобные лотереи как дополнительную возможность для повышения числа вакцинированных в Москве.