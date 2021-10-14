"Это наш город": в Москве завершила работу горячая линия по вопросам включения отопления

В Москве завершила работу горячая линия по вопросам включения отопления, которая была создана в начале отопительного сезона.

С ее помощью горожане получали информацию о процессе пуска тепла в домах и могли оставить заявку в случае возникновения неполадок. Обрабатывать запросы жителей помогал голосовой помощник.

В случае неполадок с отоплением в доме москвичи могли позвонить по телефонам +7 800 100-23-29 и +7 495 539-53-53. Вызвать мастера также можно было через портал mos.ru, указав адрес и причину обращения.