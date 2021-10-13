"Это наш город": более 4 тыс опор освещения у школ и садов установили в Москве

В Москве в этом году у школ и детских садов установили более четырех тысяч опор освещения. Все они оснащены самыми современными энергоэффективными светильниками. Такие системы долговечнее, потребляют в несколько раз меньше электроэнергии и светят теплым белым светом.

Световые системы подбирают с учетом особенностей тех учреждений, на территории которых они установлены. В детских садах, например, это невысокие торшеры, а на школьных спортивных площадках — восьмиметровые прожекторы на складывающихся опорах.