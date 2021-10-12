"Это наш город": москвичи могут бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19

В Москве начали проводить бесплатные экспресс-тесты на коронавирус. Пройти процедуру можно в центрах госуслуг "Мои документы" и в популярных общественных местах – торговых центрах, ГУМе и фуд-молле "Депо". Всего в городе открыто 20 медпунктов.

Если экспресс-тестирование даст положительный результат, то человеку сразу на месте без очередей и предварительной записи сделают ПЦР-тест.

Результат в течение суток пришлют по СМС, также он появится в электронной медицинской карте. Если диагноз подтвердится, то к пациенту на дом отправят врача.