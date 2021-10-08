"Это наш город": электронными медкартами пользуются почти 4 млн москвичей

Электронными медицинскими картами (ЭМК) пользуются почти 4 миллиона жителей столицы. В 2020 году количество открытых электронных медкарт составляло 2 миллиона. Всего за 9 месяцев 2021 года их количество увеличилось в два раза.
В разделе "Моя диспансеризация" жители столицы могут увидеть результаты обследований в павильонах "Здоровая Москва". А заполнить необходимую для диспансеризации анкету москвичи могут онлайн, что уже позволило им сэкономить тысячи часов, не заполняя анкеты в павильонах.
Еще один востребованный сервис – "Цифровой сертификат". В этом разделе доступен уникальный QR-код вакцинированного и переболевшего, который можно предъявить по месту требования с экрана смартфона или же распечатать дома, в регистратуре или инфомате в поликлинике.
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