"Это наш город": в ЮАО привели в порядок несколько общественных территорий

В этом году в Южном округе столицы привели в порядок сразу несколько общественных территорий.

В Москворечье-Сабурове благоустроили пешеходную зону на Каширском шоссе. Там проложили новые дороги и тропинки, установили фонари и скамейки.

А в Северном Чертанове сделали уютную территорию рядом с храмом Державной Иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом. Там появились детские и спортивные площадки и зоны отдыха с качелями.