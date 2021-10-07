"Это наш город": Собянин назвал сроки массового тестирования на коронавирус в Москве

Массовое экспресс-тестирование на коронавирус будут использовать по всей Москве через 1–2 недели. Об этом объявил Сергей Собянин.

Специальные пункты откроют в офисах "Мои документы", а также в торговых центрах. Анализ пока будет бесплатным. Его результаты становятся известны в течение 10 минут.

Экспресс-тестирование должны делать все москвичи с симптомами ОРВИ. Это, по словам специалистов, позволяет выиграть время и оперативно начать лечение.