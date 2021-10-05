"Это наш город": сервис для получения информации о медорганизации заработал на mos.ru

На портале mos.ru заработал новый сервис, который поможет горожанам узнать, к какой поликлинике они прикреплены, а также выяснить режим работы учреждения или имя участкового врача.

Воспользоваться новым сервисом могут граждане, зарегистрированные на mos.ru.

Для получения информации необходимо зайти в раздел "Услуги", открыть подраздел "Здоровье", выбрать категорию "Прикрепление к поликлинике" и, воспользовавшись сервисом "Проверить прикрепление к поликлинике", ввести номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), а также указать дату рождения.