"Это наш город": москвичам рассказали о благоустройстве объектов в ТиНАО

Более 80 объектов благоустроили в ТиНАО с момента присоединения к Москве. Так, в Щербинке появился новый сквер. На спортивной улице высадили деревья и кустарники, смонтировали игровые площадки и обустроили зону для выгула собак.

В поселке Марьино отремонтировали пешеходный мост через Юрьев ручей. Для детей установили новые игровые городки, а для подростков и взрослых – тренажерные площадки.