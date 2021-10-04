"Это наш город": москвичи смогут пожениться в 87 центрах "Мои документы"

В столице в 87 центрах "Мои документы" можно заключить брак в неторжественной обстановке, получить повторные документы органов ЗАГС, а также получить ряд других услуг.

Сотрудники прошли обучение по специальной программе, разработанной учебным центром совместно с сотрудниками Управления ЗАГС столицы.

Одной из самых востребованных услуг у москвичей является получение повторных документов ЗАГС.