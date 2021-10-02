"Это наш город": павильон "Макет Москвы" отметит четырехлетие праздничной программой

Павильону "Макет Москвы" исполняется четыре года. В честь этого события на Сиреневой аллее ВДНХ в ближайшие выходные пройдут праздничные мероприятия.

Гостей ждут музыкальная программа, выступление оркестра Комендантского полка и светотехническое шоу.

Помимо развлекательной программы, зрители увидят основной экспонат выставочного центра – уникальную копию центральной части города площадью 429 квадратных метров, на которых размещены 23 тысячи зданий и сооружений.