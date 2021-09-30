"Это наш город": в парке "Яуза" благоустроили два участка поймы реки Чермянка

В парке "Яуза" благоустроили два участка поймы реки Чермянка. На берегах создали эко-маршрут протяженностью около 4 километров.

Для перехода через реку возвели восемь мостов. Они соединяют соседние районы – Отрадное и Южное Медведково. Всего в парке благоустроили почти 150 гектаров. Впереди еще столько же.

В итоге на северо-востоке города появится единый зеленый маршрут от МКАД до Ростокинского акведука.