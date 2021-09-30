"Это наш город": 10 станций БКЛ планируют открыть в Москве в ближайшее время

Рекордный участок московского метро, длиной около 20 километров, готовят к открытию. Движение запустят в ближайшие месяцы. Это 10 новых станций Большой кольцевой линии, расположенные на западном, юго-западном и южном отрезках.

После запуска, метро в близи дома получат больше 400 тысяч человек. Улучшится транспортная доступность 11 районов столицы. Москвичи будут экономить в поездках около 40% времени.