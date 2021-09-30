"Это наш город": в Москве справки о болезни ребенка стали доступны в электронной медкарте

Справку о болезни ребенка родители в Москве теперь могут получить в электронном виде. Документ можно найти в новом разделе медкарты "Мои справки" на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Таким образом, родители могут оправить справки по месту требования в электронном виде или распечатать. Благодаря новому сервису, справка о временной нетрудоспособности не потеряется и будет храниться в личном кабинете.

В созданный раздел уже загрузили все справки, выданные городскими поликлиниками с конца прошлого года. При просмотре документов можно увидеть дату их выдачи, порядковый номер, данные врача-педиатра, а также наименование медучреждения, диагноз, срок освобождения ребенка от физической нагрузки и многое другое.