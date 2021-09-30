"Это наш город": почти 13,5 млн туристов побывали в Москве в первой половине года

Почти 13,5 миллиона туристов побывали в Москве в первой половине года. Это хорошая тенденция, считают власти.

В период пандемии коронавируса гостиничный бизнес и туризм оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Общая заполняемость московских отелей упала почти на 40%.

Сейчас туристический поток вырос, и город планирует продолжать развивать отрасль. В этом году в столице откроют еще 13 гостиниц.