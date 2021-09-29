"Это наш город": сезон фонтанов завершится в столице 1 октября

Сезон фонтанов завершится в Москве 1 октября. После этого их промоют специальным раствором и начнут готовить к консервации на зиму. Фонтаны со сложными коммуникациями и декоративными элементами дополнительно защищают специальными конструкциями.

Так, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке "Царицыно" – единственный в Москве, которому нужен специальный надувной купол. Сухие же фонтаны на площадях и в парках закрывают защитными экранами.