"Это наш город": выделенные полосы появятся в четырех районах Москвы с 11 октября

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся сразу в нескольких районах столицы с 11 октября. Речь идет о районах Донской, Даниловский, Москворечье-Сабурово и Якиманка.

В частности, одна выделенка появится на Малой Тульской улице от Духовского переулка до улицы Серпуховской Вал. Это позволит ускорить движение общественного транспорта в два раза – указанный участок можно будет проехать за две минуты.

Одну выделенку организуют на Большой Тульской улице на участке от остановки "Метро "Тульская" (Северный вестибюль)" до Третьего транспортного кольца в сторону области.