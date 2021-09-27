"Это наш город": Музей Победы подготовил программу к 80-летию битвы за Москву

Музей Победы отметит 80-летие битвы за Москву. 30 сентября на этой площадке организуют тематические выставки, кинопоказы и лекции, в залах музея прозвучат фронтовые письма.

Начнется программа экскурсии "Москва за нами". Посетители узнают, почему операция по захвату столицы проходила под кодовым названием "Тайфун", а также услышат истории о знаменитых боях под Можайском, Калинином и Тулой. Часть программы организуют в онлайн-режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

